Nasıranlı'dan gençlere ‘kariyer ve meslek seçme' semineri

Cevdet Nasıranlı, özel okulda gerçekleşen ‘kariyer ve meslek seçme' seminerinde sunum gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da bir özel okulun düzenlemiş olduğu ‘kariyer ve meslek seçme' seminerine, konuşmacı olarak katılım sağlayarak gençlere sunum gerçekleştiren ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, okul yönetimi ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Gençler ile buluşmasında deneyimlerini aktardığını belirten Başkan Nasıranlı, “Gençler ile buluşmamız da hem mesleki hem de iş dünyasındaki deneyimlerimizi, geleceğimiz olan yürekleri ter temiz olan gençlerimiz ile paylaştık. Buluşmanın bir bölümü de soru cevap şeklinde olup, heyecan dolu bir buluşma oldu bizim için. Sorgulayan anlamaya çalışan hayatın ve dünyanın farkında olan gençliği gördükçe, geleceğimiz açısından daha da umutlandığımızı da ifade etmek istiyorum. Her bir kardeşimizi hayatlarının başarılarla dolu olması dileğiyle yürekten kutluyorum” dedi.

Seminer sonrasında okul yönetiminden ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı'ya teşekkür plaketi verildi.