Necip Fazıl şiirleriyle nostalji

Diyarbakır'da düzenlediği etkinliklerle buluşma noktası haline gelen Ceylan Karavil Park AVM'de Necip Fazıl şiirleri ile devlet tiyatrosu oyuncuları izleyiciyle buluştu.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, Necip Fazıl şiirleriyle zamana yolculuk ederek ziyaretçilerine unutulmaz bir gün yaşattı. Ziyaretçilerine nostalji bir gün hazırlayan Ceylan Karavil Park AVM zamana yolculuk kapılarını açarak vatandaşları geçmiş yıllara götürdü. Sahne gösterilerinde Necip Fazıl şiirleri eşliğinde ve devlet tiyatrosu oyuncuları gösteri ile ziyaretçilerine muhteşem bir hafta sonu geçirtti.