İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Necip Fazıl şiirleriyle nostalji

Diyarbakır’da düzenlediği etkinliklerle buluşma noktası haline gelen Ceylan Karavil Park AVM’de Necip Fazıl şiirleri ile devlet tiyatrosu oyuncuları izleyiciyle buluştu.

Diyarbakır'da düzenlediği etkinliklerle buluşma noktası haline gelen Ceylan Karavil Park AVM'de Necip Fazıl şiirleri ile devlet tiyatrosu oyuncuları izleyiciyle buluştu.


Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, Necip Fazıl şiirleriyle zamana yolculuk ederek ziyaretçilerine unutulmaz bir gün yaşattı. Ziyaretçilerine nostalji bir gün hazırlayan Ceylan Karavil Park AVM zamana yolculuk kapılarını açarak vatandaşları geçmiş yıllara götürdü. Sahne gösterilerinde Necip Fazıl şiirleri eşliğinde ve devlet tiyatrosu oyuncuları gösteri ile ziyaretçilerine muhteşem bir hafta sonu geçirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.