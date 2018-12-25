Nesibe Aydın Diyarbakırlı velilerle bir araya geldi

Nesibe Aydın Okulları kurucusu, ünlü eğitici ve yazar Nesibe Aydın Diyarbakırlı velilerle bir araya gelerek, yapımı 2019'da bitecek olan kampüs hakkında değerlendirme yaptı.

Diyarbakır'da hız kesmeden aralıksız yapımı devam eden ve Diyarbakır'da eğitimde en donanımlı kampüs olmaya aday Nesibe Aydın Diyarbakır Kampüsü inşaatı devam ederken, kurucusu, ünlü eğitimci ve yazar Nesibe Aydın Diyarbakırlı velilerle bir araya gelerek kampüs hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin eksiklerini gidermeleri ve daha verimli çalışmalar nasıl yapmaları gerektiği konusunda velileri uyararak tüyo verdi. Eğitim ve öğretim hayatında 50 yıl önce ilk adımı Diyarbakır'da attığını söyleyen Nesibe Aydın okulları kurucusu ünlü eğitimci ve yazar Nesibe Aydın, yıllar sonra Diyarbakır'da kendi adına okul açtığı için gururunu ve onurunu yaşadığını belirtti. Aydın, “Yıllardır Ankara'da sürdürdüğüm Nesibe Aydın Okulları isim hakkını almak isteyen çok kişi oldu ama vermedik. Ankara dışına da taşımak için 2 yıl önce beni ikna ettiler ilk Konya ile başladık birçok şehirlerden sonra Diyarbakır'da da açmaya karar verdik. Diyarbakır'da karar vermemde eğitim hayatına burada başlamış olmamın büyük etkisi oldu. Diyarbakır'a yıllar sonra tekrar geldiğimde iyi ki burada da Nesibe Aydın kampüsü açmaya evet demişim. Diyarbakır'ın eğitime önem vermesi beni çok mutlu etti, inşallah Ankara'daki sistemimizle Diyarbakır'da güneş gibi doğacağız” dedi.

Yoğun katılımın olduğu toplantı daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.