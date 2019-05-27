Nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuşu yakalayıp selfie çektikten sonra doğaya bıraktılar

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün görülen nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş, bugün vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlar, yakaladıkları hayvanla selfie çekindikten sonra boynuzlu baykuşu tekrar doğaya saldı.

Dün sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaşar köyünde vatandaşlar, boynuzlu baykuş gördü. Ağacın üzerinde görülen boynuzlu baykuş görenleri şaşırttı. Köylüler, ilk defa bu türden bir baykuş gördüklerini belirtti. Boynuzlu baykuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.

Önceki gün görülüp daha sonra gözden kaybolan boynuzlu baykuş, bugün vatandaşlar tarafından tekrar görüldü. Köylüler, boynuzlu baykuşu alıp selfie çektirdi. Vatandaşlar, boynuzlu baykuşla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra tekrar doğaya bıraktı.