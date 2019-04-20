Ninova AVM dev kadrosunu büyütmeye devam ediyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM bünyesinde barındırdığı dev kadrosunu büyütmeye devam ediyor.

Bünyesinde barındırdığı öncü markalarla Diyarbakır'ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park, Zühre markasını alarak büyümeye devam ediyor. Doluluk oranının yüzde 99 olduğunu belirten Ninova Park AVM Genel Müdürü Salih Erdoğan, müşterilere verdikleri sözleri tutmaya devam ettiklerini söyledi. Erdoğan, "Diyarbakır halkına daha iyi hizmet verebilmek ve daha fazla marka hizmeti sunabilmek tek amacımız. Bugün uğurlu bir gün, mübarek üç ayların içerisinde müşterilerimize verdiğimiz sözü tutmaya devam ediyoruz. Hep söylediğimiz gibi alışveriş merkezimizin doluluk oranını en yüksek seviyede tutmak ve yüzden yüzün aşağısına düşmemek, elit markalarla yolumuza devam etmekti. Bunun bir adımı daha Zühre mağazamızın, Diyarbakır halkına hitap etmek üzere açmış bulunuyoruz. Herkes için hayırlı ve uğurlu olsun, mübarek ayları içerisindeyiz, tesettür ile ilgili bir noksanımız daha gidermiş oluyoruz. Dolayısıyla alışveriş merkezimizdeki kiralanabilir alan kiracı ve marka skalasına göre bir adım daha yukarıya taşımanın huzuru içerisindeyiz” dedi.