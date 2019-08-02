Ninova Park AVM kadrosunu genişletmeye devam ediyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM bünyesinde barındırdığı dev kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Diyarbakır'ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park, gıda sektöründen Hot döneri bünyesine katarak Diyarbakırlıların hizmetine sundu.

Diyarbakırlılara hizmet vermek için dev kadrosuyla büyümeye ve yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Ninova Park AVM Genel Müdürü Kenan Çetin, AVM'nin bugün ailesine yeni bir üyeyi kattığını söyledi. Çetin, "Türkiye'de AVM olarak ilk bizi tercih etmiştir. Buda bizim hem üyelerimize verdiğimiz desteği güveni yansıtmaktadır. Şuanda 15 Eylül itibariyle araba çekilişimiz söz konusu, onun hazırlıkları devam ediyor. Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerimizi ağırlamak için en güzel şekilde hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Büyük bir enerjiyle ziyaretçilerimizi bekliyoruz” dedi.

İşletme sahibi Sabri Erdoğan ise gıda sektörüyle 2011 yılından beri ilgilendiğini, AVM sektöründe yabancı olmadığını ifade etti. Erdoğan,”Hot döner ailesi olarak Türkiye'de ilk defa AVM mağazasını Diyarbakır Ninova AVM'de açmanın gurur ve onurunu duyuyoruz. Bizler burada damak tadı olarak müşterilerimize çok güzel bir şekilde hizmet vereceğimize inanıyoruz. Şuanda 6 kişi istihdam ediyoruz, bu da bizim için çok güzel bir başarı. İnşallah şubelerimizin devamını sağlayıp daha fazla istihdamı da sağlamayı düşünüyoruz” diye konuştu.