‘O iş bende' filmi oyuncuları Diyarbakır'da hayranlarıyla buluştu

‘O iş bende' sinema filmi oyuncuları Nilay Toprak ve Doğuş, Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu.

Ceylan Karavil Park AVM'de ‘O iş bende' sinema filminin oyuncuları, hayranlarıyla bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Hayranlarıyla sohbetin ardından sahne alan Doğuş, seslendirdiği şarkılarla izleyicileri coşturdu. Daha sonra filmin gösterimi için sinema salonuna geçen oyuncular, burada açıklamalarda bulundu. Oyuncu Nilay Toprak, Diyarbakır'da çok fazla zaman geçirdiğini söyledi. Toprak, "Benim zaten kendi toprağım, kendi memleketim. Siirtliyim ama daha çok buralara geldiğim için Diyarbakır'da da çok zaman geçiriyorum o yüzden o kadar çok fikrim var ki, onları şu an burada sıralamak için zaman yeterli değil. Filmden bahsedeyim ben size, filmimiz çok güzel oldu. Kısacası 7 yaş üstü herkes için genele hitap eden bir konu. Güzel mizah içeriyor, çok da eğlenceli oldu. Çekim esnasında da çok güzel vakitler geçirdik. Benim ilk sinema filmim. O iş bende filminin çok iyi bir gişe yapacağını düşünüyorum” dedi.

"Diyarbakır doğunun Paris'i"

Film ve Diyarbakır hakkında konuşan Doğuş ise Diyarbakır'ı çok sevdiğini ve her zaman da doğunun Paris'i olarak Diyarbakır'ı gördüğünü söyledi. Doğuş, "İnsanı iyi, benim Diyarbakırlı çok arkadaşım var hepsi bir birinden iyi. Burada da güzel ağırlandık, güzel misafirperverlik gördük, herkes sağ olsunlar. Filmimiz güzel, eğlenceli bir film giderseniz mutlu olursunuz. Biz çok eğlendik çünkü çekerken. Çocuklar gibi hepimiz bir köşede eğleniyorduk açıkçası filmin de sonucunu o şekilde aldık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Toprak ve Doğuş, sevenleriyle birlikte filmlerinin gösterimine katıldı.