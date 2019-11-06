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Öğrenci servisinde 176 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde bir öğrenci servisinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 176 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir öğrenci servisinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 176 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Hani ilçesinde ikamet eden bir şahsın elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeyi, dikkat çekmemek ve arama - kontrol noktalarından rahat geçebilmek için okul servis aracına yükleyerek metropol şehirlere sevk edeceği bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, “Şüpheli M.O. isimli şahsın yapılan fiziki takibinde, elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeyi Hani ilçesi girişinde S.T. ve S.Ç. isimli şahıslar ile birlikte öğrenci servis aracına yükledikleri tespit edilmiş, yüklemenin bitmesini müteakip yapılan takip sonrasında araç durdurulmuştur. Araç içerisinde yapılan arama neticesinde, aracın arka bölümüne istiflenmiş ve satışa hazır vaziyette 176 kilogram esrar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

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