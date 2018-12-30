Öğrenciler Bilgi Evi'ni gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde bulanan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunda eğitim gören 80 öğrenciyi Bilgi Evi'nde ağırladı, kalem, çanta ve şapka hediye etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Yenişehir ilçesinde bulanan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunda eğitim gören 80 öğrenciyi Bilgi Evi'nde ağırladı, kalem, çanta ve şapka hediye etti. Öğretmenleri eşliğinde okullarından servis araçlarıyla alınan 80 öğrenci, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde yer alan Bilgi Evi'ne getirildi. Öğrenciler, Bilgi Evi kütüphanesini gezdi, kitap okudu, bilgisayar ve oyun odalarında çeşitli etkinliklere katıldı. Yapılan kısa tanıtımın ardından çocuk konuklara, Bilgi Evi'nin işleyişi hakkında bilgiler verildi. Etkinliğe katılan miniklere, kek ve kahve ikramında bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ayrıca çocuklara çanta içinde kalem ve şapka armağan etti. Öğrenciler, yapılan etkinlikler ve gösterilen yakın ilgiden dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.