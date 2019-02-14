Öğrenciler 'Biz Anadolu'yuz Projesi' İle Çanakkale'ye gönderildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki öğrenciler 'Biz Anadolu'yuz Projesi' kapsamında Çanakkale'ye gönderildi.

Lice İçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, İçişleri Bakanlığı tarafından 180 günlük eylem planı çerçevesinde yürütülen 'Biz Anadolu'yuz Projesi' kapsamında 37 öğrenciyi Çanakkale'ye uğurladı. Kaymakam ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 37 öğrenci 3 görevli olmak üzere toplam 40 kişilik öğrenci kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi. Tören, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından öğrencilerin uçaktaki yerlerine yerleştirilmesiyle son buldu.