Öğrenciler ‘Diyarbakır Benim' projesiyle kenti tanıyacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okulların ara tatile girmesiyle öğrencilere yönelik 'Diyarbakır Benim' adıyla kent tanıtım gezisi projesini başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek çalışmaları kapsamında öğrencilerin bir haftalık tatilini daha verimli geçirmeleri amacıyla 'Diyarbakır Benim' projesini hayata geçirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortak düzenlenen proje kapsamında merkez ilçelerdeki okullardan seçilen bin ortaokul öğrencisine günübirlik Diyarbakır kent tanıtım gezisi düzenlenecek. Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerindeki ortaokullardan seçilen öğrenciler ve sorumlu öğretmenleri Büyükşehir Belediyesi araçlarıyla okullarından alınarak rehberler eşliğinde geziye katılacak. Okulların tatile girmesiyle 15 Kasım Pazartesi başlatılan projede öğrenciler, İçkale Müze Kompleksi, Hz. Süleyman Camii ve Şehit Sahabe Kabirleri, Ulucami, Ahmet Arif Edebiyat Müzesi, Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Müzesi, Hasanpaşa Hanı, Dengbêj Evi, Cemilpaşa Konağı Diyarbakır Kent Müzesi, Mardinkapı Turizm Bürosu ve Diyarbakır Kent Maketi, Keçi Burcu ve On Gözlü Köprüyü gezdi. Öğrencilere kent tanıtım materyalleri hediye edildi.

Tüm ihtiyaçların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı gezi sonrası öğrenciler araçlarla okullarına bırakıldı. Kent tanıtım gezileri ara tatilin sona ereceği 19 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek.