Öğrenciler karne heyecanını belediye başkanıyla yaşadı

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Üçköylüoğlu ile birlikte 2022-2023 eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle Yenişehir ilçesindeki okulları ziyaret ederek, karne sevinci yaşayan öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Yenişehir ilçesindeki Şehit Başkomiser Yılmaz Allahverdi İlköğretim Okulu ile Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Beşikci, Üçköylüoğlu ile birlikte karne alan öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Öğrencilere karne verebilmek şerefine erişebilmenin büyük bir mutluluk olduğunu belirten Başkan Beşikci, ‘'Bizler Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte her zaman arka planda, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini inşa edecek bireyler olarak sizleri takip ediyoruz. Biz, sizleri sık sık ziyaret edemesek de öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ben bugün önce kızımın okuluna gittim onun karnesini verdim. Kızım daha sonra ‘gelecek misin baba' dedi. Ben gelemeyeceğim, dedim. Niye baba? dedi. Ben de çok fazla çocuğum var, onların da karnelerini vermem gerekiyor, dedim.” İfadelerinde bulundu.

Koşturarak buraya geldiklerini ifade eden Başkan Beşikci, “Daha sonra başka bir okula daha giderek öğrencilerimize karnelerini takdim edeceğiz. Siz öğrencilere karne verebilmek şerefine erişebilmek bizim için büyük bir mutluluk. Bizleri davet eden öğretmenlerimiz ve idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. Sizlere hayırlı, mutlu ve bol eğlenceli bir tatil diliyorum'' ifadelerine yer verdi.