İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öğrenciler talep etti, Bağlar Belediyesi yerine getirdi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri talep etti, Bağlar Belediyesi, harekete geçerek kısa zamanda okul kampüsüne basketbol potalarını yerleştirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri talep etti, Bağlar Belediyesi, harekete geçerek kısa zamanda okul kampüsüne basketbol potalarını yerleştirdi.


Belediyenin hizmetini sosyal medyada paylaşarak teşekkür eden okul yönetimi, gösterdiği duyarlı davranıştan dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. Okul yönetiminin paylaşımında, “Kendilerinden talep ettiğimiz basketbol potaları çocuklar daha fazla mahrum kalmasın diye kısa sürede yapılıp okul bahçemizde ki yerini aldılar. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Bulut ve Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.