Öğrenciler tasarımları ile görenleri şaşırttı

Diyarbakır'da bir kolejin öğrencileri, 2. Stem İnivasyon ile Robotik Kodlama Bilim Fuarı'nda birbirinden etkileyici tasarımlarını sergiledi. Bilim insanı olmaya aday öğrenciler, tasarımları ile görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Bil Koleji Diyarbakır Kampüsü öğrencileri, 2. Stem İnivasyon ile Robotik Kodlama Bilim Fuarı'nda birbirinden etkileyici tasarımlarını sergiledi. Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'de açılan fuar 2 gün sürdü. Yoğun ilgi gören öğrencilerin tasarımları görenleri şaşırttı. Deneylerle köpük yapan, sebze ve meyveyle bateri çalan, sihirli küreyle ampul yakan öğrenciler, birbirinden farklı konuları ele alarak geleceğin bilim insanı olmaya aday olduklarını gösterdi.

Öğrencilerin profesyonellere taş çıkaracak şekilde sunum yaptıklarını söyleyen Bil Koleji Diyarbakır Kampüs Müdürü Abdurrahim Yıldız, öğrencilerin fuar sayesinde özgüven ve kendilerini ifade etme becerileri kazandığını belirtti. Yıldız, “Okulumuzda akademik başarının yanı sıra 21. yüzyıl kazanımlarını önemsiyoruz. Robotik kodlama ve çocukların sosyal olarak kendilerini ifade etme konusunda önemli bir etkinlik. Üst düzey bir özgüvenle profesyonellere taş çıkaracak şekilde sunumlarını yapıyorlar. Bu görülen uygulamaların aynısını biz derslerde işliyoruz, akademik başarının yanı sıra harika bir yabancı dilimiz, çok güzel sosyal etkinlikler, aktivitelerimiz var. Çocuklarımız, ders içerisinde görmüş oldukları ve dersi işlerkenki doğal hallerini bir beceri olarak sunuyorlar. Burada kendilerini ifade etmeleri, kendilerini tanıtmaları, yaptıklarını sunmaları onlara hem özgüven kazandırıyor hem de okulda yapılanları tanıtmış oluyoruz. Burada şuan 11 standımız var. Bu stantlarda robotik kodlama, tarih, fen bilgisi, matematik vesaire bütün onları ilgilendiren konuları çocuklarımız okulda yaptıktan sonra sunuyorlar. Sunumun amacı akademik ve yabancı dil başarılarının yanında kendilerini özgüvenle ifade etmeleridir. Biz özgüveni yüksek bir öğrenci istiyoruz, yarın gittikleri yerlerde çok rahatlıkla kendilerini ifade etmeliler” dedi.