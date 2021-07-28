Öğrenciler yaz tatillerinde eğlenerek öğreniyor

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Bilgi Evleri, öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda açtığı kurslarda eğitimler devam ediyor. Diyarbakırlı çocukların eğitimde başarı grafiklerini yukarılara taşımak hedefiyle açılan yaz kurslarında Türkçe, matematik, fen bilimleri, İngilizce, sosyal bilimler derslerindeki telafi eğitimleri haricinde müzik, halk oyunları, drama, spor, resim, akıl ve zeka, bilişim, kütüphane, Kuran-ı Kerim, robotik kodlama, gez-gör Diyarbakır gibi birçok faaliyet yer alıyor.

Alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı yaz kursunda müzik branşında çocuklar, erbane ve bağlama eğitimi alıyor. Akıl-zeka eğitiminde satranç, sudoku, koridor, mangala gibi oyunlarla görsel ve hafıza becerilerine güç katıyor. Spor kursunda yüzme, futbol, voleybol ve tenis eğitimlerinden yararlanan öğrenciler, gez-gör Diyarbakır etkinliğiyle tarihi-kültürel mekanlara düzenlenen gezilerle yaşadıkları kenti yakından tanıma fırsatı buluyor.

Çocuklar memnun

Yaz kurslarından yararlanan 12 yaşındaki İlayda Yaren Kaplan, eğitimler sayesinde erbane çalmayı, resim çizmeyi, bilgisayar ve 10 parmak klavye kullanmayı öğrendiğini söyledi. Eğitimlerin oldukça faydalı olduğunu ifade eden Kaplan, açılan telafi eğitimleri sayesinde derslerinden de geri kalmadığını belirtti.

8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Çetin Zümrüt, Bilgi Evi sayesinde yaz tatilini oldukça verimli geçirdiğini dile getirdi. Zümrüt, "Bu imkanları bize sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne ve sayın Valimiz Münir Karaloğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bilgi Evini çok sevdiğini ve kendisine çok şey kattığını vurgulayan 11 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencisi Avşin Rabia İzgi, ilkokul 2'nci sınıf öğrencisiyken Bilgi Evi ile tanıştığını, yapılan etkinliklerin oldukça yararlı bulduğunu aktardı.

Yaz etkinlerinden faydalanmak isteyen öğrenciler, velileriyle beraber merkez Bilgi Evi veya Selahaddin Eyyubi Bilgi Evine başvuruda bulunabiliyor.