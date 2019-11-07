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Öğrenciler Zerzevan Kalesi'ni gezdi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde eğitim veren Beşpınar Ortaokulu öğrencileri, ‘Zerzevan ile Kültürümü Öğreniyorum’ Projesi kapsamında Zerzevan Kalesi’ni gezdi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde eğitim veren Beşpınar Ortaokulu öğrencileri, ‘Zerzevan ile Kültürümü Öğreniyorum' Projesi kapsamında Zerzevan Kalesi'ni gezdi.


Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul öğrencileri, Zerzevan ile Kültürümü Öğreniyorum Projesi kapsamında Zerzevan Kalesi'ne gezi düzenledi. Son olarak Beşpınar Ortaokulu öğrencileri tasarım ve beceri atölyesine çevrilen Zerzevan Kalesi'ni gezdi.


Zerzevan Kalesi ile ilgili bilgi alan öğrenciler, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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