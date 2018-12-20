Öğrencilerden Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Sınıf öğrencilerini ağırlayarak, belediyenin işleyişi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Diyarbakır'da özel bir okulda eğitim gören 4. sınıf öğrencileri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Öğretmenlerinin eşlik ettiği öğrencileri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Diyar Masa ekipleri karşıladı. Diyar Masa personelleri eşliğinde birimleri gezen öğrenciler, çalışmaları yerinde inceledi, merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Çocuklar, birim ziyaretinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nu inceledi ve meclisin çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi, çocuklara kalem, defter, yapboz ve kalem çantası hediye etti. Öğrenciler, gösterilen ilgiden dolayı Diyar Masa ekiplerine teşekkür etti.