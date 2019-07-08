Öğrencilerden destekleme ve yetiştirme kurslarına yoğun ilgi

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 8 ve 12. sınıflara yönelik destekleme ve yetiştirme yaz kursları açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Kulp'ta ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik açılan destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, öğrencilere bilgi verdi. Kursların ortaokul ve lise müfredatı kapsamındaki derslerden açılabildiğini kaydeden Kaya, yaz döneminde çoğunlukla 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin yoğun bir kurs talebinde bulunduklarını dile getirdi. Kaya, “İyi bir eğitim hayatı değiştirir sloganıyla yola çıkarak, biz de programlarımızı sınavlara dönük olarak hazırladık. Şuanda İlçe genelinde tüm öğrencilerimizin faydalanabileceği bir kurs merkezi oluşturarak açtık. Liselerde 150, ortaokullarda ise 200 öğrencimiz bu kurslara katılmaktadır. Biz istersek elde edemeyeceğimiz şey yok. Yeter ki biz isteyelim ve gayret gösterelim. Burada açılan kurslarımızı en iyi şekilde değerlendirmenizi dilemekteyiz. Sizlerden istediğimiz, derslerinize iyi bir şekilde devam etmeniz, derslerinizi dinlemeniz, öğretmen arkadaşlarımızı dinlemenizdir. İyi bir eğitim hayatı değiştirir sloganıyla çıktığımız bu yolda gerçek manasıyla burada sizlere çok iyi bir imkan verilmiş bunu değerlendirin” dedi.

Öğrencilerden Anıl Taş ise, kursların kendileri içini çok iyi olduğunu ve daha güzel bir ortamda sınavlara hazırlanacaklarını söyledi.