Öğrencilerden esnafa destek

Öğrenciler ve okul çalışanları esnaf kesiminin ağırlıkta olduğu bölgeleri ziyaret ederek bu konuda hazırlanan afişleri asıyor.

Sur'dan sonra Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde de başlatılan çalışma esnaflardan büyük ilgi görüyor. Okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür eden esnaflar, bu konudaki duyarlılığın tüm kesimler tarafından oluşturulmasını istiyor. Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, bu kampanyayla kentteki yerel esnafa destek verilmesini ve bu konuda bilinç oluşturmak istediklerini belirterek, önümüzdeki günlerde yine kente yönelik olarak başka projeleri hayata geçireceklerini kaydetti. Karakoç, “Yerel esnafımız kazanırsa, ekonomik açıdan güçlü olursa bunun olumlu sonuçlarını hepimiz görmüş olacağız. Bu nedenle bu çalışmayı önemsiyoruz. Bu konuda bir bilinçlendirme yaratmaya çalışıyoruz” dedi.