Öğrencilerden kelebek hastası çocuklara anlamlı destek

Diyarbakır'da özel bir okulda eğitim gören öğrenciler, düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirlerle kelebek hastası çocuklarına medikal malzeme ve elbise aldı.

Diyarbakır'da özel bir okulda eğitim gören öğrenciler, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Evlerinde hazırladıkları ürünleri kermeste satan öğrenciler, buradan elde ettikleri paraları kelebek hastası çocuklar için harcadı. Kelebek çocuklarına medikal malzeme ve elbise alan öğrenciler, dayanışma örneği sergiledi.

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, öğrencilerin yapmış olduğu davranışın önemli olduğuna değindi. Çalışır, “Öğrenciler tarafından açılan kermesten elde edilen gelirler kelebek çocukları için harcandı. Alınan medikal malzeme ve elbiseler kelebek hastası çocuklara dağıtıldı. Öğrencilere göstermiş oldukları anlamlı davranış nedeni ile teşekkür ediyoruz. Öğrencilerin göstermiş olduğu duyarlılığı herkesten bekliyoruz” dedi.