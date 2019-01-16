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Öğrencilerden Sur esnafına destek kampanyası

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde esnafı canlandırmak ve destek çıkmak için öğrenciler kampanya başlattı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde esnafı canlandırmak ve destek çıkmak için öğrenciler kampanya başlattı.


Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan esnafları canlandırmak amacıyla Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencileri tarafından kampanya başlatıldı. Öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında “Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık” yazılı afişlerle Gazi Caddesi üzerinde bulunan esnafların dükkanlarına ve cadde üzerinde bulunan duvarlara afişleri astı. Esnaflar öğrencilerden aldıkları desteklerden memnun kaldıklarını aktararak afiş asmalarına yardımcı oldu.


Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Müdürü Erdal Avanoz, kimi zaman anahtarlarını kimi zaman ise çocuklarını emanet ettikleri esnafa sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Avanoz, “Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hem Diyarbakır'a hem de öğrencilerimize bu duyarlılığı göstermek istiyoruz. Biz yerel esnafımıza sahip çıkmak, bütün alışverişlerimizi yerel esnaftan yapmak istiyoruz. Bu amaçla sosyal sorumluluk projesini geliştirdik. Esnafları gezerek afişlerimizi astık, esnaflar bu duyarlılıktan dolayı bize teşekkür ettiler. Bu duyarlılığın gelişmesi için, bütün Diyarbakır'a yayılmasını istiyorlar. Biz de Diyarbakır'ın değişik yerlerinde de buna benzer çalışmalar yapacağız” dedi.


Yerel esnaflardan Veysi İşlek ise öğrencilerin en iyisini yaptıklarını ve kampanyayı çok beğendiklerini aktararak ileri ki süreçte daha da yayılmasını istediklerini söyledi.

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