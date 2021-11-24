Öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlıklarına bağlı birimlerde çocuklara ve gençlere ağız ve diş sağlığının önemini anlatan etkinlikler düzenlendi. Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi ve Merkez Bilgievi öğrencilere ağız ve diş sağlığında dikkat edilecekler anlatıldı. Öğrencilere konuyla ilgili kısa filmler izletilmesinin ardından ağız ve diş sağlığı uzman hekimlerinin online olarak katıldığı eğitimde, ağız ve diş sağlığı hakkında öğrencilere seminer verildi.

Miniklere ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı

Hekimler, ağız ve diş temizliği, diş çürümesinin engellenme yolları, hangi yiyecek ve içeceklere dikkat edilmesi gerektiği, diş fırçalamanın doğru yöntemleri gibi birçok konuda öğrencilere bilgi verdi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bağlı kreşlerde eğitim gören 4-6 yaş arası çocuklara yönelik Sümerpark Ortak Yaşam alanında etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere ağız ve diş temizliği, diş fırçalamanın doğru yöntemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Programların sonunda öğrencilere ağız ve diş bakımı seti hediye edildi.