Öğrencilere karne hediyesi olarak kitap verildi

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Kızılay Öğrenci Topluluğu tarafından karne alan ortaokul öğrencilerine kitap verildi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Kızılay Öğrenci Topluluğu tarafından, merkez Sur ilçesindeki Tevfik Fikret Ortaokulunda karnelerini alan öğrencilere kitap dağıtıldı. Organizasyona Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, DÜ Rektör Danışmanı Nurettin Bey, DÜ Başhekim Yardımcısı İsmail Yıldız, DÜ Genç Kızılay Topluluğu Üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Gül, çocukların geleceklerinin rol modeli olduğunu belirtti. Gül, Bütün ülkeler, bu bakımdan gençlerine ciddi yatırımlar yaparlar. Bu çocuklar da bizim geleceğimizin rol modelleri olacaktır. Dolayısıyla çocuklarımızın çok başarılı olması gerekir. Başarı sadece sınıftaki notu, diploma notu, takdir veya teşekkür almakla ölçülmez. Tabi ki bunlar başarıdır ama başarı, bu çocuklarımızın proje yapmaları, üretmeleri, araştırma ve beyin analizi yapmaları şeklinde de algılanmalıdır. Sadece not, bir başarı değildir. Meslek ve iş sahibi olmanın yolu da başarıdan geçiyor" dedi.

"Gençlerin kitap okumaya alıştırmamız lazım"

Ders çalışmanın yanında kitap okumak da başarı arttıracağını dile getiren Gül, şunları söyledi:

"Kitap okumak, zihinsel gelişimi, kelime dağarcığını ve konuşma becerisini arttırır. Bundan dolayı gençlerimizi kitap okumaya alıştırmamız lazım. Bu amaçla Dicle Üniversitesi Kızılay Öğrenci Topluluğumuz bugün bu okulda kitap dağıtım eylemini gerçekleştiriyor. Tatil ile birlikte bu kitap dağıtım eyleminin Tevfik Fikret Ortaokulunda yapılmasını çok önemli buluyoruz. Umuyorum ki bu gençler, bu çocuklar, kitap okuma alışkanlığını kazanırlar ve bundan sonra da sürekli kitap okurlar.”

Yarıyıl tatilinde en az 2 kitap okunması tavsiyesinde bulunan Gül, "Bundan sonra da muhakkak kitap okumanız lazım. Ders çalışmanın yanında kitap okumak da başarınızı arttıracaktır. Böyle bir aktivite gerçekleştirdikleri için hem bu okulu hem de öğrenci topluluğumuzu tebrik ediyorum” diye konuştu.