Öğretmenin duyarlılığı dramı ortaya çıkardı

Diyarbakır'da açlıktan bayılıp kolu kırılan öğrencisinin evine ziyarete giden öğretmen Arzu Taşlı, yıkılmak üzere olan evi görünce kolları sıvadı. 3 kattan oluşan ve çatısı olmayan evi yaşanabilir hale getiren Arzu öğretmen, insanlık ölmemiş dedirtti.

Diyarbakır'da Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Yusuf Savur'un okul koridorunda yırtık ayakkabısıyla yürüdüğünü gören öğretmen Arzu Taşlı, öğrenci ile ilgili araştırmalara girdi. Öğrencisinin maddi durumunun kötü olduğunu öğrenen Arzu öğretmen, Yusuf ile alışveriş yaparak eksiklerini giderdi. Arzu öğretmenin izinli olduğu bir gün okulun spor salonunda olan balkonda açlıktan dolayı başı dönerek düşen Yusuf Savur'un kolunun kırıldığını duyan Arzu öğretmen, apar topar Savur'u evinde ziyarete gitti. Öğretmen Arzu Taşlı, iki gözlü harabe halinde olan evi görünce gözlerine inanamadı. Trafik kazası geçirdikten sonra yatağa bağımlı kalan baba Mehmet Savur'un evi geçindiremediği, diğer 6 kardeşin de yine aynı şekilde geçim sıkıntısı yaşadığını gören Arzu Taşlı, anne Şerife Savur'dan tüm detayları öğrendi. Görme engelli öğrencisi Yusuf'un ve ailesinin yaşadığı içler acısı durum karşısında gözyaşlarına boğulan Arzu Taşlı, aile için harekete geçti. Arzu öğretmen, yıkılmak üzere olan çatısız evin onarımı için arkadaşı Ebru Canpolat ile kapı kapı dolaşmaya başladı. Topladıkları paralar ile yaklaşık 1 ay süren inşaat çalışmalarında Yusuf Savur ve ailesinin yaşadığı ev iki oda haline getirilerek, daha önce birleşik olan banyo ve tuvalet ayrıldı. Eve yeni bir mutfak, banyo, tuvalet yaptırıldı. Arzu Taşlı, evde çökme tehlikesi bulunan merdivenlerin de yapılmasını sağlayarak, eve yeni eşyalar aldırdı. Öğrencisi Yusuf ile ailesinin yaşadığı ortamı hayatına dokunarak tamamen değiştiren Arzu öğretmen, yine hayırsever arkadaşlarının yardımıyla ailenin gıda ve giysi ihtiyaçlarını da karşıladı. Arzu öğretmen öncülüğünde hayırsever vatandaşlar tarafından yıkılıp yeniden yapılan ve eşyaları alınan Yusuf ve ailesi, yeni yuvalarını görünce gözlerine inanamadı. Yusuf yeni evinde ailesiyle beraber huzurlu bir şekilde yaşamanın sevincini yaşarken, Arzu öğretmen aileye maaş bağlanması için çalmadık kapı bırakmadı. Ailenin sosyal haklarını bilmediği için bakım ve yoksulluk ücreti yardımını almadığını belirleyen Arzu Taşlı, yatalak babası ve görme engelli Yusuf'un bakım ücreti ve yoksulluk yardımı almaları için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaatta bulundu. Sonunda felç olan baba için gelen maaş sevinci ailenin mutluluğunu ikiye katladı. Evlerinde tertemiz bir hayat sunmaya başlayan ailenin mutluluğu gözlerinden okundu. Yusuf, öğretmeni Arzu Taşlı, Ebru Canpolat ve destek çıkan herkese teşekkür ederek, kendisinin de öğretmen olacağını ve kendi durumunda olan ailelere yardım eli uzatacağını söyledi.

“Yusuf'a dokunduk, inşallah başka Yusuflara da dokunuruz”

Öğrencisi Yusuf Savur'un okulda bayılarak kolunun kırılmasıyla her şeyin başladığını belirten Arzu Taşlı, hayatlarına dokunuş yaptıklarını söyledi. Taşlı, “Ben Yusuf'un ders öğretmeni değilim, Yusuf ile kat nöbetçisi iken tanıştık. Koridorda başı önüne eğik sallana sallana gelirken tanıştım. Daha sonra aramızda duygusal bir bağ gelişti, sonrasında izinli olduğum bir gün Yusuf'un düşüp kolunu kırdığını öğrendim. O zamana kadar Yusuf'un evine gelmemiştim, buna istinaden kolu kırıldığı için evine geldim. Her şey spontane gelişti, Allah güç verdi altından kalktık. Yusuf'un evi harabeydi, düz bir ev olsaydı yapmak daha kolaydı. Bu evin bütün duvarlarını yıkıp yeniden yapmak bizim için inanılmaz bir çaba gerektirdi. Allah bize o gücü verdi, hiç yılmadan ve yorulmadan herkesin kapısını çaldım, hiç çekinmeden herkesten yardım istedim. Sağ olsun bütün arkadaşlarım koştular. Onlar olmasaydı ben yapamazdım, onların yardımıyla da biz bir hayata dokunuş yaptık. Yusuf'a dokunduk, inşallah başka Yusufları da görürüz. Ne diyeceğimizi çok bilmiyorum aslında, Yusuf'a her baktığımda gözlerim dolu dolu oluyor” dedi.

Yusuf öğretmen olup kendi gibi ailelere yardım edeceği sözünü verdi

Arzu öğretmen, öğrencisi Yusuf Savur'un kendisi gibi ailelerin hayatına dokunacağı ve öğretmen olacağını söylediğini kaydederek, “Yusuf okuldan ayrılacağımı duymuş ve geldi, onunla koridorda sarıldık birbirimize, bana okuyup öğretmen olacağını ve kendi gibi ailelere yardım edeceği sözünü verdi. Evi yaptıktan sonra ben de bütün eşyaları getirdim teslim ettim. Siz yerleşin dedim, biz sizi ziyarete geleceğiz demiştim. Bayramın birinci günü öğle saatlerinde hazır kurulu evlerinde ziyaret ettik. Çok mutluydular, biz onlara yeni bir ev yapmadık, biz onlara hayata güven duygusu ve hayata tutunabilme gücü verdik. Biz onlara artık varız cümlesini kurmayı öğrettik. Bütün öğretmen ve hayırsever arkadaşlarıma sesleniyorum, Yusuf gibi insanlar etrafımızda çok var, Yusuf bir ilk değil sonda olmayacak. Kimse sesiz kalmasın, kurtarabildiğimiz her hayat bu ülkenin geleceğidir. Yusuf geleceğimizin aydınlık neferi olacak. Biz Yusuf'u görmezden gelseydik belki topluma zararlı bir birey haline gelecekti, para kazanma yollarını başka yerlerden bulacak, hırsızlığa veya uyuşturucu maddeye gidecekti. Başına belki birçok şey gelecekti ama şuan geleceğe umutla bakıyor. Yusuf elinden tutan birilerinin olduğunu biliyor, bunu lütfen herkes yapsın” diye konuştu.

Yusuf Savur ise yeni evinin çok güzel olduğunu ve yardım edenlere çok teşekkür ettiğini söyledi. Savur, “Okulda kolumu kırınca hocalar ziyarete geldi, evimizin harabe gibi olduğunu görünce evi yapmaya başladılar. Şimdi evimiz çok güzel, her şeyi yaptılar. Öğretmen olup yardım edeceğime söz veriyorum. Hepsinden Allah razı olsun, evim güzelleştiği için çok mutluyum” şeklinde konuştu.