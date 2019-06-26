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Öğretmenler Diyarbakır'ın tarihi yerlerini gezdi

Diyarbakır’da Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli öğretmenler, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Diyarbakır'da Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmenler, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.


Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, seminer etkinlikleri kapsamında kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki çalışma programına uygun olarak yapılan etkinlik Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Tekin Şeker rehberliğinde yapıldı. Gezi sonrası değerlendirmede bulunan Şeker, Diyarbakır'ın kültürel tarihi bakımından ulusal anlamda hak ettiği yere gelmek için katkıda bulunmanın sevinci içinde olduklarını söyledi.

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