Öğretmenler, gerçeği aratmayan tatbikatla eğitildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında Diyarbakır'daki öğretmenlere eğitim verdi. Gerçeği aratmayan tatbikatta öğretmenlere enkaz altında kalan yaralıların tahliyesinin nasıl yapılacağı gösterildi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullarında görevli öğretmenlerine yönelik AFAD uzmanları tarafından 5 günlük toplam 32 saat eğitim verildi. Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimler, temel afet bilinci, KBRN farkındalık eğitimi, olay yeri yönetme ve koordinasyonu, tahliye ve tahliye türleri, arama kurtarma cihazlarının kullanımı, kurtarmada kullanılan ipler ve düğümler, binalardan üst katlardan kuyulardan kurtarma teknikleri, enkazda arama ve kurtarma teknikleri konularını kapsıyor.

"Tatbikatlar devam edecek"

Gerçeği aratmayan tatbikata ilişkin bilgi veren AFAD Sivil Savunma Uzmanı Ali İhsan Aslan, "Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın daha önce yaptığı protokol çerçevesinde, afetlere müdahale ile ilgili sahada yaklaşık beş gün sürecek eğitim tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Temel hafif arama kurtarma eğitimlerimiz iki gün devam etti. Üçüncü günde malzeme eğitimi, dördüncü gün ise tatbikat olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen personellerle birlikte bugünkü kurtarma tatbikatını gerçekleştirdik. Protokoller çerçevesinde tatbikatlar ve eğitimlerimiz devam edecektir” dedi.