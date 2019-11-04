Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Çiğdemli Köyü İlkokulu'nda eğitim veren öğretmenler, kendi imkanları ile kurdukları kütüphaneye kitap yardımı bekliyor.

Okullarındaki eğitim kalitesini, okuma oranının yükseltilmesi ve çocuklara kitap sevgisini kazandırmak için çabalayan Çiğdemli Köyü İlkokulu öğretmenleri okullarına kendi imkanları ile kütüphane kurdu. Okullarındaki kullanılmayan eski lojman odasını, vatandaşların da desteği ile kütüphaneye çeviren öğretmenler, kitap sayısını arttırmak için yardım bekliyor.

Okulun iç yapısını ve öğrencilerin genel profilini, eğitim düzeyini göz önünde bulundurarak okuldaki öğretmen arkadaşlarıyla birlikte kütüphane kurmaya karar verdiklerini belirten Çiğdemli Köyü İlkokulu Müdürü Şura Yapıcı, hayırsever ve yetkililerden destek beklediğini söyledi. Yapıcı, "Okul binamız çok eski olmasına rağmen kaymakamlık ve İçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri ile onarım çalışmalarının ardından kütüphane eksiğimizi de çevremizde topladığımız kitaplarla gidermeye çalışıyoruz. Eğitim-öğretimin başlamasıyla birlikte kitapların bir kısmını temin ettik. Kitap konusunda hala eksiklerimiz var. Teknoloji anlamında da bir çok eksiğimiz var. Daha iyi bir eğitim ve aydınlık nesiller için okuldaki eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Bu anlamda destek olmak isteyen kişilerden yardım bekliyoruz" dedi.