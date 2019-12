Okudu?u okula ??retmen olarak atand?

Diyarbak?r'?n ??nar il?esindeki Yat?l? B?lge Ortaokulunda 14 y?l ?nce ortaokul e?itimi g?ren Aysel Bozan, ayn? okula ge?en y?l ?ngilizce ??retmeni olarak atand?. Bozan, hem mesle?ini yapman?n mutlulu?unu ya??yor hem de ??rencilerin hayallerinin pe?inden gitmesine yard?mc? oluyor.

Diyarbak?r'?n ??nar il?esinde Yat?l? B?lge Ortaokulunda yakla??k 14 y?l ?nce e?itim g?ren Aysel Bozan, ??retmenlerinin ailesi ile konu?mas? sonras? lise e?itimine devam etti. Bu s?re?te okuma azmi ile etraf?ndakilere ?rnek olan Bozan, girdi?i ?niversite s?nav?nda da ba?ar?l? oldu. Mersin ?niversitesinde e?itimini tamamlad?ktan sonra ge?ti?imiz y?l ortaokul e?itimini g?rd??? okula ?ngilizce ??retmeni olarak atanan Aysel ??retmen, ?imdi hem mesle?ini yapman?n mutlulu?unu ya??yor hem de ??rencilerin hayallerinin pe?inden gitmesini sa?l?yor.

Aysel Bozan, y?llar sonra okudu?u okula ??retmen olarak atan?nca an?lar?n?n g?z?nde canland???n? anlatarak, ??uanda ??nar Yat?l? B?lge Ortaokulunda g?rev yap?yorum. Daha ?nce okudu?um okul, yat?l? kalm??t?m burada. Burada ?al??mak ?ok g?zel bir duygu, ilk ba?lad???m hafta ?ok tuhaf hissetmi?tim. ??retmenler odas?nda d??ar?daki ??rencileri seyrederken, birazdan eski hocalar?m?z 'k?z?m s?n?f?na ge? burada ne i?in var' dermi? gibi de?i?ik duygulard?. Eskiden bu bina, yemekhane bana o kadar b?y?k g?r?n?yordu, k???kt?m ama ?uanda sanki buralar k???lm?? de ben b?y?m???m gibi hissettim. Ben normalde ??nar'?n Boz?al? k?y?nde ya??yorum, ailem hala da o k?yde. Ben ilkokulu orada okudum, daha sonra buraya gelmi?tim? dedi.

???retmenlerim sayesinde liseye gittim?

?ocukken okuma f?rsat?n?n olmad???n?, kendinden ?nce k?zlar?n okul okumad???n? kaydeden Bozan, ?Benim burada okumam b?y?k bir avantaj oldu, ??nk? buradaki ??retmeneler ve ortam bana okuma f?rsat? verdi. 8. s?n?f? bitirdi?imde hocalar?m evimi ziyaret ederek ailemle konu?tular. Onlar sayesinde liseye de gitmi? oldum, bu okul bana ?ok ?ey katt?. Buras? yat?l? olmasayd? belki okuyamayacakt?m, gidi? geli? yapamayacakt?m. Ama bu okulda kald???m i?in ve et?tler sayesinde ?ok fazla ders ?al??ma imkan?m da oldu. Ben 2007'de mezun oldum buradan. ?imdi burada yat?l? kalan ??rencilerin ?o?u benim k?y?mden geliyorlar, ye?enlerim var, kendi akrabalar?m var. Ayr?mc?l?k yapmadan onlara her zaman elimden geldi?ince yard?m ediyorum. Onlar? anl?yorum, duygular?n? biliyorum, bu s?re?lerden bende ge?tim. Onlar? daha iyi anlayabiliyorum, onlar?n neler hissettiklerini iyi anl?yorum ve ona g?re yard?mc? olmaya ?al???yorum. Burada etkili bir ??retmen oldu?umu d???n?yorum, onlar? anlad???m i?in onlara da burada olmam f?rsat oldu? diye konu?tu.

?Annemiz gibi bize her ?eyi ??retiyor?

??rencilerden Ayten Ronya, Aysel ??retmenin k???kl???n? anlatt???nda duygusalla?t???n? ve g?zya?lar?na hakim olamad???n? kaydederek, kendilerinin iyi bir yerlere gelmesini istedi?ini belirtti. Ronya, ?Bizim iyi insanlar olmam?z? istiyor. Aysel hoca elinden geldi?ince dersleri e?lenceli yapmaya ?al???yor, bizim anlamam?z? istiyor. Annemiz gibi her ?eyi bize g?steriyor, anlat?yor ve anlamam?z? istiyor? ?eklinde konu?tu.

??rencilerden Yusuf Ats?z ise Aysel ??retmenin ?ok duygusal biri oldu?unu, kendisini sevdiklerinde a?lad???n? s?yleyerek, kendilerine hi? k?zmad???n?, dersi de iyi anlatt???n? dile getirdi.