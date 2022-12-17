Okul öncesi eğitim, çocukların gelişim sürecini hızlandırıyor

Eğitimciler bu dönemdeki eğitimin çocukların gelişim süreçlerini hızlandırmak için önemli bir basamak olduğunu söyledi.

Okul öncesi eğitim döneminde çocukların eğitim gördükleri yapıların çocuklarda fiziksel ve psikolojik gelişimleri açısından önemli olduğuna değinen Diyarbakır İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Tekin, Diyarbakır'da 2020-2021 eğitim öğretim yılında 62 olan anaokulu sayısının 122'ye ulaştığını söyledi.

Çocuklara okul öncesi eğitimde ilköğretime hazırlanırken, paylaşma, dayanışma ve sosyalleşme öğretildiğini ifade eden Tekin, “Okul öncesi eğitimi, çocukların gelecekleri için onların öğrenme, anlama kapasitelerini arttırmak ve gelişim sürecini hızlandırmak için önemli bir basamaktır. Bu dönemde çocukların eğitim gördükleri yapılarda, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimleri açısından oldukça önemlidir. İlkokul öncesi görülen eğitim, özellikle çocuklarda oluşabilecek kaygı, stres ve korku gibi endişe verici durumların önüne geçme babında okul öncesi eğitim önemli bir basamaktır. Biz de Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çeşitli çalışmalar ve projeler yürütmekteyiz” dedi.

Diyarbakır'da anaokulunda eğitim gören öğrenci sayısının 12 bin 609'dan, 21 bin 600 öğrenciye çıkarıldığını söyleyen Tekin, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizim geçen sene 60 olan anaokulu sayımız, bu yıl yüzde 98'lik bir artış ile 122 anaokulu sayısına ulaşmış durumdayız. Bu bağlamda temel eğitimde 10 bin okul projemiz hayata geçmişti. Okul öncesinde yeni fiziki mekanlar oluşturma çerçevesinde 150 yeni ana sınıfı açılarak, toplamda bin 200 ana sınıfı sayısına ulaşıldı. Yine okul öncesi eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda anaokulu öğrenci sayımız 12 bin 609'dan 21 bin 600 öğrenciye çıkarıldı. Okul öncesi derslik sayımız ise 599'dan 768'e çıkarıldı. Öte yandan eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için yapılan ücretsiz yemek ve beslenme hizmetinde, Diyarbakır'da okul öncesinde 53 okulda 3 bin 827 öğrenciye ise beslenme hizmeti sağlanıyor” ifadelerinde bulundu.

“Okul öncesi eğitimini alan ile almayan öğrenci arasında fark var”

Okul öncesi eğitimini olmazsa olmaz bir gerçeklik olarak kabul ettiklerini dile getiren Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, bu dönemde görülen eğitim ile okul hayatına ilk adımın atılmış olduğunu belirtti. Okul öncesi eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütüldüğü zaman, sonraki kademelerde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde de bu eğitimi alan öğrenci ile almayan öğrenci arasında farklılık görüldüğünü belirten Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, “Ülke olarak okul öncesi eğitime yapılan bir katkı, ileriki yıllarda büyük bir katma değer olarak karşımıza çıktığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla Kayapınar ilçemiz içerisinde okul öncesi çağına gelmiş olan bütün çocuklarımızın bu eğitim faaliyetlerinden faydalanması konusunda il olarak tüm imkanları seferber ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Bize çok fazla katkısı olduğunu düşünüyoruz”

Okul öncesi eğitiminin 5 yaşındaki kızı Tuana Mina Yanmaz'a büyük katkıların olduğunu ifade eden Gaye Burcu Yanmaz ise, şöyle konuştu:

“Öncelikle kızımın kendini ifade etmesi, toplum içerisinde nasıl davranması gerektiği konusunda faydası oldu. Toplum kurallarını aynı zamanda akademik anlamda da ilköğretime ve akademik yaşama hazırlık aşaması için bize çok fazla katkısı olduğunu düşünüyoruz. Kızımın kendi temizliğini kendisi yapması, arkadaşları içerisinde nasıl davranması gerektiğini öğrenmesi ve aynı zamanda aileden bağımsız bir birey olduğunu anlaması açısından okul öncesi eğitiminin yararlı ve gerekli olduğunu düşünüyorum.”