Okul öncesinde matematik seferberliği

Diyarbakır'da okul öncesi öğretmenlerinden eTwinning projesi ile matematiğe büyük destek veriliyor.

Kuruculuğunu Yenişehir 24 Kasım İlkokulu okul öncesi öğretmeni Fatma Pamuk Tufan ve özel bir okul öğretmenlerinden Gülten Pamuk'un yaptığı, amacının okul öncesinde matematik becerilerinin eğlenerek kazandırılması olan 'Mat Mat Matematik Eğlenerek Öğrendik' eTwinning projesi çeşitli etkinliklerle sona yaklaşıyor. Türkiye, Azerbaycan, Romanya, Ukrayna ve Letonya'dan öğretmenlerle etkinlikler planlanarak uygulamaya geçirildi. Projede sayı, nesne eşleştirme, toplama ve çıkarma işlemleri öğretmenler tarafından hazırlanan oyun materyalleri ile öğretilirken, yapılan teknoloji oyunlarıyla da konular pekiştirildi.

Okul öncesi öğretmeni Fatma Pamuk Tufan, proje sayesinde öğrencilerin matematiğe ilgisinin arttığını ve böylelikle derse büyük katkı sunduklarını söyledi. Tufan, "Proje final ürünü olarak tüm ortaklarımızın katılımı ile proje şarkımızı yazıp, profesyonel bir şekilde besteleyip, klibini oluşturduk. Bunun yanı sıra projemize ait yine tüm ortakların birlikte yazdığı bir hikaye kitabımız da var" dedi.