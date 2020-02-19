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Okulda kitap fuarı düzenlendi

Diyarbakır’da bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda öğrencileri okumaya teşvik etmek için kitap fuarı düzenlendi.

Diyarbakır'da bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrencileri okumaya teşvik etmek için kitap fuarı düzenlendi.


Diyarbakır'da eğitim veren Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda anlamlı bir çalışmaya imza atıldı. Okul yönetimi öğrencilerde okuma bilincini arttırmak için kitap fuarı düzenledi. Fuar ile ilgili bilgi veren Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Murat Yolcu, öğrenciler arasında kitap sevgisi oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Yolcu, "Okulumuzda kitap fuarı etkinliği gerçekleştirmek istedik. Bu konuda öğretmen ve velilerden de yardım aldık. Etkinliğimiz 18-21 Şubat arasında olacak. Bu etkinlikle öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı ve okuma bilinci oluşturmayı amaçladık" dedi.

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