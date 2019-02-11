Olayı izlemeye daldı, ayağının üzerinden araba geçti

Diyarbakır'da bir kadın, silahlı kavga sonrası polis ekiplerinin yaptığı incelemeyi izlemeye dalınca, ayağının üzerinden taksi geçti.

Olay, Bağlar ilçesinde bulunan Cemiloğlu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Silahlı kavga sonrası bölgeye gelen güvenlik güçleri, olay yerinde delil incelemesi yaparken, çevrede bulunan vatandaşlar da meraklı gözlerle durumu izledi. Bu sırada önüne bakmak yerine arkasında bulunan olayı izleyerek caddenin karşısına geçmek isteyen bir kadının ayağının üzerinden taksi geçti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Taksi sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.