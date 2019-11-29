'Ölmek İstemiyoruz' tiyatrosu geniş kitlelere ulaştı

Diyarbakır'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde gerçekleştirilen ‘Ölmek İstemiyoruz' konulu tiyatro gösterisi geniş kitlelere ulaştı.

Ceylan Karavil Park AVM'de, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde özel bir okul ile etkinlik düzenledi. Öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Ölmek İstemiyoruz' adlı tiyatro oyunu geniş kitlelere ulaştı. Proje düzenleyicilerinden tarih öğretmeni Rotinda Tuncay, seslerini duyurmak için ‘Ölmek İstemiyoruz' konulu tiyatro gösterisi düzenlediklerini söyledi. Tuncay, “Burada öğrencilerimiz şiddete maruz kalarak öldürülen kadınları canlandırdılar. Diyarbakır halkından beklediğimiz gibi iyi bir katılım gerçekleşti. Ölmek istemeyen kadınların haykırışlarını duyurduğumuz etkinliğimizde duygu dolu anlar yaşandı. Vermek isteğimizi mesaj, geniş kitlelere ulaştı. Tiyatro oyunumuzu yazan ve yöneten, bu konuda desteklerini ve uğraşlarını esirgemeden, öğrencilerimizi hazırlayan drama öğretmenimiz Rojda Esen'e, oyuna katkı ve eklemeler yaparak öğrencilerimizin en iyi şekilde hazırlanmasına yardımcı olan, her anlamda öğrencilerimizin yanında olan rehberlik öğretmenimiz Öznur Baş'a ve bu projenin gerçekleştirilmesi için tüm imkan ve desteklerini kullanarak her zaman yanımızda olan okul müdürümüz Recep Kepenek'e teşekkür ederim” dedi.