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Ölümden saliselerle kurtuldular

Diyarbakır’da bir aracın arkadan çarpması sonucu üst geçitten düşen aracın görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır'da bir aracın arkadan çarpması sonucu üst geçitten düşen aracın görüntüleri ortaya çıktı. Kazada, üstte ve alt geçitte bulunan 6 kişinin ölümden saliselerle kurtulduğu görüldü.


Önceki gün yaşanan olayda, Bağlar ilçesinde bulunan cezaevi semtinde dönmek isteyen bir araç, başka bir aracın arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkarak Parkorman alt geçidine uçmuş, olayda 5 kişi yaralanmıştı. Alt geçide uçan aracın görüntüleri şehir polis kameralarına yansıdı. Görüntülerde olay anında yolun karşısına geçmeye çalışan 3 genç ile alt yoldaki bebek arabasıyla yürüyen 2 kadının ölümden saliselerle kurtulduğu görülüyor.

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