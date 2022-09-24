On parmağında on marifet

27 yaşındaki antrenör, bir yandan Diyarbakırlı çocuklara halk oyunları eğitimi verirken, diğer yandan da özel etkinliklerde hem bando çalıyor hem futbol hakemliği, yapıyor hem de tiyatro ve müzikle de ilgileniyor.

2014'te Dicle üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümünü kazanan Sevcan Bozan, 2018'de formasyonlu olarak mezun olduktan sonra hayata atıldı. Sevcan Bozan, ilk kez 2014'te Anadolu Ateşi Dans Grubuyla birlikte Diyarbakır'da sahneye çıktığın söyledi.

Suça karışmış çocuklara eğitim verdi

Bozan, 2015-2017 yılları arasında Üniversitelerarası Halkoyunları Yarışmalarına katıldığını ve 2017'de Türkiye birincisi olduklarını belirtti. Bozan, 2013'ten buyana her yıl Diyarbakır'da Halk Eğitim Merkezlerinde 2. kademe antrenör olarak çeşitli okullarda çalışıp müzik öğretmeni ve halkoyunları antrenörü olarak ders verdiğini kaydetti. Bozan, “2018'de Devlet Tiyatrosunda bir büyük oyun ve bir de çocuk oyunu olmak üzere iki oyunda sahne aldım. 2019'da Diyarbakır D Tipi Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumunda çalışıp orada ki tüm çocuklara müzik ve halkoyunları dersi verdim. Burada suça karışmış tüm çocukları yeniden hayata kazandırmak için cezaevi içerisinde konserler düzenledim. Tiyatro ve bando ekibini davet ederek. Cezaevinde etkinlikler yaptık. Ve en önemlisi de okul okumayı bırakmış hükümlü-tutuklu çocukların açık öğretim kayıtlarını yapıp, arkadaşlarımızla birlikte mezun olmaları için elimizden geleni yaptık” dedi.

2016'da Diyarbakır'da müzik öğretmenleri tarafından kurulan Big bando ekibinde çalışıp sahneye çıktıklarını vurgulayan Bozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bando ekibimizin kurulmasının ardından hızlı bir şekilde etkinliklere davet edildi. Karabük'ün Safranbolu İlçesinde iki defa yapılan Altın Film Safran Festivaline bando ekibi olarak davet edildik. Burada önemli etkinliklere imza atarak. Herkesin beğenisini topladık. Özel etkinliklere fırsat buldukça katılmaya devam ediyorum. Tiyatro ve müzik gibi faaliyetlerin içinde yer almaya özen gösteriyorum.”

Futbol hakemliği başladı

2021'de futbol hakemliğine başladığını kaydeden Bozan, “Erkeklerin ilgi alanına giren futbolu seviyorum. Fırsat buldukça maç izliyorum. Futbola olan ilgim hakem olmamı sağladı. Şuan Diyarbakır kadın futbol hakemleri arasında yer alıyorum. Bana görev verildiği zaman maçlara gidip görevimi yerine getiriyorum. Bu konuda bana büyük destek verildi. Deneyimli hakemlerimizin ve merkez hakem kurulu üyelerimizin desteğini her zaman aldım. Umarım futbol hakemliğinde çok iyi noktalara gelirim. Hedefim Süper Ligde görev almaktır” dedi.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesinde görevini sürdürdüğüne işaret eden Sevcan Bozan, yaz kampı projesinde tatile gidemeyen 560 çocukla bir buçuk ay boyunca kamp yaptıklarını kaydetti. Bozan, “Çalışarak elde edilmeyecek hiçbir şey yoktur. Günümüz güçlü kadınlarını her yerde görüyoruz. İlham kaynağı aramaya gerek yok. Yeter ki isteyin. İstedikten sonra her şey ulaşmak kolaydır” diye konuştu.