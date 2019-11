Önce kan bağışında bulundu ardından çağrı yaptı

Kan veren Vali Güzeloğlu, vatandaşlara da kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan kan bağış çadırını ziyaret etti. Burada kan bağışında bulunan Vali Güzeloğlu, vatandaşlara da bağışta bulunmaları çağrısında bulundu. Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyası kapsamında Büyükşehir Belediyesi önünde kan bağış çadırının kurulduğunu kaydeden Vali Güzeloğlu, "Büyükşehir dahil kentin birçok yerinde kurulu bulunan kan alma merkezlerinde, otobüslerinde, binalarında Diyarbakırlı hemşehrilerimizin, sağlıklı olanlarının kan vererek zorda, darda olan vatandaşlara can olmalarını bekliyoruz. Çünkü verdiğimiz zaman bizi sağlıklı ve güçlü kılacak kan, bir başka yerde o kanla hayata dönecek bir insanımıza can oluyor. Bu sorumluluk hepimizin ortak sorumluluğu. Hepimizin bir gün ihtiyacı olan, ihtiyacı olacak bir kana biz bugün bütün vatandaşlarımızı vermeye davet ediyoruz. Kızılayımızın bölge merkezinde ve bütün birimlerinde bu sorumluluğun gereğince yoğun da bir ilgi görüyorum. Bundan da mutluluk duyuyorum. Diyarbakırlı hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum. Ama özellikle bu hafta bir farkındalık olarak kan vermenin ve kana dönük bu sorumluluğu hissetmenin gereğinin de altını çiziyorum. Tekrar bütün hastalarımıza kanla birlikte hayata dönecek bütün vatandaşlarımıza sağlık diliyorum. Allah bir an önce onları sağlıklarına kavuştursun ve kan veren bütün hemşehrilerime ve vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kan bağışı kampanyasına Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve personelleri de katılarak kan verdi.