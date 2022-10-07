Önce kaza yaptılar sonra tekme tokat kavga ettiler

Diyarbakır'da kaza sonrası tekme tokat birbirlerine giren sürücüleri polis ekipleri güçlükle ayırırken, kavga sırasında trafik kilitlendi.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Selahaddin Eyyubi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aracın karıştığı kaza sonrası taraflar tekme tokat yolun ortasında birbirine girdi. Meydan muharebesine dönen olayda polis güçlükle ayırırken trafik kilitlendi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.