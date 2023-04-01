Önce tabelanın ipini çözdüler, 5 dakika sonra hırsızlık yaptılar

Diyarbakır'da iki genç, karton toplama bahanesiyle gece saatlerinde dışarıda gezinirken, duvara bağlı vaziyette bulunan ışıklı tabelanın önce ipini çözdüler, 5 dakika sonra da çaldılar. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Mart tarihinde merkez Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. Karton toplayıcısı iki gencin yaptığı hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların gece saat 00.54'te önce el arabasıyla marketin önünde duran tabelanın ipini söktüğü görülüyor. Pişkin hırsızlar dikkat çekmemek için çamaşır ipini söktükten sonra olay yerinden uzaklaşıp, 5 dakikanın ardından tekrar marketin önüne geliyor. Hırsızlar mahallenin sakin olduğunu fırsat bilip ışıklı tabelayı çalıyor.

Hırsızlık olayının olduğu sabah dükkanını açan market işletmecisi Mehmet Katran, 1 metre eninde 4 metre uzunluğundaki ışıklı tabelasının yerinde olmadığını belirterek çalındığını söyledi. Çalınan tabelanın maddi değerinin 13 bin TL olduğunu ve durumu emniyet güçlerine bildirdiğini ifade eden Katran, “Mart ayının 20'sinde 4 metre uzunluğunda 1 metre eninde olan ışıklı tabelam dükkanımın dışında çamaşır ipine bağlı vaziyette güvenilir bir şekilde duruyorken gece çöp toplama adı altında gezen ve sözde karton toplayıcıları olan iki şahıs, ışıklı tabelamı alıp götürüyor. Benzer durumdan muzdarip olan esnaf arkadaşlarımız da var. Bu hırsızlar hiçbir şey götüremezse de dışarıda boş çöp kovası var ise onu dahi götürür. Çalınan tabelanın maddi değeri 13 bin lira. Durumun çözülmesi için emniyete şikayet talebinde bulundum. Umarım en kısa zamanda bu hırsızlık şebekesi de çökertilir. Vatandaşlar olarak yetkililerden bir ricamız olacak. Gece görev yapan güvenlik güçleri, karton toplama adı altında çekçek arabalarıyla dolaşanların arabasına bakıp, ne olup bittiğini soruştursalar güzel olur” dedi.