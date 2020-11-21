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Örfioğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güven hayatını kaybetti

Örfioğlu Vakfı Mütevelli Başkanı Cihat Güven, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Amcasının ölümüne ilişkin bir açıklama yapan Taner Güven, amcalarını kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti. Taner Güven, "Merhuma Allah'tan rahmet dilerim. Rabbim mekanını cennet eylesin, geride kalanlarına da sabır ihsan eylesin. Yeri nur, mekanı cennet olsun. Korona virüs nedeniyle taziye kuramadığımızdan dolayı şimdiden herkese başsağlığı mesajları için teşekkür ediyorum" temennisinde bulundu.

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