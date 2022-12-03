Ormanlar kralıyla minik bir kedi gibi oynadı

Irak'ın kuzeyinde yaşayan Diyarbakırlı Ahmet Akbey, hayatını vahşi hayvanlarına adadı. Aslan bakıcısı Ahmet Akbey, aslan ve kaplan ile güreşirken görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Diyarbakırlı Ahmet Akbey, Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'ta evde beslediği aslanlarına ilgisi görenleri şaşırtıyor. Aslan terbiyecisi olarak bilinen Akbey, kaplanlarda gövde gösterisi yaparak sosyal medyada paylaştığı görüntüler kimileri tarafından beğeni alırken, kimileri tarafından şaşkınlıkla izlendi. Ayda 1.5 tona yakın et yiyen vahşi hayvanlarıyla sarma dolaş bahçede oynayan aslan terbiyecisi Akbey, evlatları gibi baktığı aslanların yanı sıra kaplanlarla da arasının iyi olduğunu söylüyor.

Akbey, yaptığı açıklamada herkes için vahşi, kendisi için can dostu olan 3 yavrusu olduğunu söyledi. Yaklaşık 4.5 yıldır aslanlara baktığını kaydeden Akbey, Irak'ta evde bakmak yasal olduğu için onlarla vakit geçirmeyi sevdiğini, her birinin günlük 16 kilogram et yediğini, bakımlarının her gün yapıldığını vurgulayarak kendisine bu güne kadar zarar vermediklerini aktardı.