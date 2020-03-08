Ortaokul öğrencileri fidan dikti

Diyarbakır'da eğitim veren Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Kent Ormanı'nda kendileri için hazırlanan alana 100 fidan dikti.

Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokul Müdürü Zekeriya Erdem ve sosyal bilgiler öğretmeni Ekrem Çetin'nin koordinatörlüğüyle gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine hafızlık okuyan 100 ortaokul öğrencisi, öğretmenleri ve Orman İşletme Müdürü Metin Eratilla katıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği otobüslerle alana gelen öğrenciler, fidan dikim etkinliğinden önce piknik yapıp gönüllerince eğlendi. Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanan alanda fidanları özenle diken öğrenciler can suyunu verdikten sonra hatıra fotoğrafı çekti.

Öğrencilerle beraber fidan diken Orman İşletme Müdürü Metin Eratilla, öğrencileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip öğretmenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Zekeriya Erdem de doğaya sahip çıkılması gerektiğini, bu anlamda katkıda bulundukları için mutlu olduğunu dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.