OSB yönetim koşusunu Koç Kaçığı kazandı

İngiliz taylarının bin 700 metre mesafe üzerinde kum pistte yapılan koşuyu, Mehmet Demirkapı'nın sahibi olduğu, jokey Burak Bektaş'ın bindiği Koç Kaçığı adlı at kazandı.

Diyarbakır Hipodromunda, saat 21.00'da başlayan ve 3 yaşlı safkan İngiliz taylarına mahsus olarak düzenlenen Organize Sanayi Bölgesi yönetim yarışı, bin 700 metre mesafe üzerinden kum pistte yapıldı. Koşuyu; Mehmet Demirkapı'nın sahibi olduğu, Muhammed Karalı tarafından hazırlanan Koç Kaçığı adlı at, jokeyi Burak Bektaş ile kazandı.

Koşu sonrası, hipodrom şeref tribününde gerçekleştirilen törende, koşuyu kazanan tayın sahibi Mehmet Demirkapı'ya kupasını, Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan verdi. Kazanan safkan tayın jokeyi Burak Bektaş'a plaketini OSB Müteşebbis Üyesi Kamuran Azizoğlu verirken, çiçeğini ise OSB Müteşebbis Üyesi Yunus Yıldız verdi.

Törende ayrıca, Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, günün anısına Diyarbakır Hipodrom Müdürü Yılmaz Çelik'e bir plaket takdim etti.