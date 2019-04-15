Otizme dikkat çektirmek için pedal çevirip yürüyüş yaptılar

Diyarbakır'da bir grup, otizme dikkat çekmek için pedal çevirip yürüyüş yaptı.

Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü yöneticileri ve özel rehabilitasyon merkezleri Dünya Otizm Farkındalık Ayı'na dikkat çekmek için etkinlik gerçekleştirdi. Otizme dikkat çekmek için toplanan vatandaşlar önce bisiklete bindi, ardından da pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Diyarbakır Park 75 önünde başlayan yürüyüş bir kafede otizmli bireylerin yaptıkları sanat eserlerin sergilenmesiyle sona erdi.

“Amacımız otizmli bireylere günlük yaşamda kolaylık sağlamak”

Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alioğlu, yürüyüş yapıp pedal çevirerek otizmli bireylerin günlük yaşamında kolaylık sağlamak istediklerini dile getirdi. Alioğlu, “Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz otizm etkinlikleri kapsamında bu yıl tekrar Nisan ayı içerisinde otizmli bireylerimizin fark edilmesi, sosyalleşmesi ve günlük yaşamda kolaylık sağlanması adına toplumda sosyal sorumluluk projesini yapıyoruz. Amacımız otizmli çocukların sayısını azaltmak değil, günlük yaşamda kolaylık sağlamak ve önündeki engelleri öncelikle bizlerin çıkarmasına katkı sunmak. Asıl üzücü olan yıllar geçtikçe, özellikle teknolojinin yoğun bir şekilde insan üzerindeki hakimiyeti spor, sağlık ve sosyalleşmelerinden uzaklaşmaları belki de otizmi tetikliyordur. Biz bu vesileyle bisikleti günlük yaşamımızda sürekli kullandığımız gibi, bu tür alanlarda da kullanmak istiyoruz. Engellilerin özel sporcular statüsünde yarışmaları, çağrışmaları ve faaliyetleri oluyor, onlara alan açmak ve sorumlularında bu anlamda üzerine düşmen görev ve sorumluluklarını yerine getirerek önlerini açarak kolaylaştırıyoruz” dedi.

“15 yıldır otizmli çocuklarla çalışıyorum”

Özel eğitim uzmanı Sedat Irmak, 15 yıldır otizmli çocuklarla çalıştığını dile getirerek nisan ayının otizm farkındalık ayı olduğunu kaydetti. Irmak, “Bu kapsamda otizmli çocuklarla hayatın ve sosyal yaşamın her anın katmanında beraber olmak ve farkındalık oluşturmak için bu organizasyonu yaptık. Beraberinde otizmli çocukların 3 aydır atölyede yaptıkları seramik ve resim çalışmaların sergisi oldu. Otizmin artık farkındalıktan öte yerlere geldiğini görüyoruz, bu anlamda ciddi eğitsel çalışmaların yapılması lazım” diye konuştu.

“Diyarbakır'a kampüsler ve yaşam alanları istiyoruz”

Otizmli birey babası Ahmet Dağdelen ise otizmli çocukların iyi bir eğitim alabilmeleri için Diyarbakır'a kampüsler ve yaşam alanlarının açılması gerektiğini söyledi. Dağdelen, “Otizmli birey babasıyım, nisan ayı otizm farkındalık günü çerçevesinde şuana kadar eğitici ve öğretici seminerler yapıldı. Bugün yürüyüş yaparak dikkat çekebilmek için otizm aileleri ve Diyarbakır'daki gönüllü vatandaşlar, farkındalık oluşturmak için bir araya gelerek yürüyüş düzenledik. Çocuklarımızın birer dahi olduğunu biliyoruz, iyi bir imkan olmadığından dolayı çocuklara maalesef hiçbir şey veremiyoruz. Dünyadaki verilere göre 59 çocuktan biri otizmli olmaya adadır ve bu çerçevede artık günümüzün hastalığı olmuştur. Çocukların iyi bir eğitim alabilmeleri için Diyarbakır'a kampüsler ve yaşam alanlarının yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.