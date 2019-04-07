Otizmli çocuklar farkındalık gününde doyasıya eğlendi

Diyarbakır Ceylan Karavil Park AVM'de Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir araya gelen otizmli öğrenciler doyasıya eğlendi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Ceylan Karavil Park AVM, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği kapsamında otizmli çocukları unutmadı. Diyarbakır Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Diyarbakır Otizmli Bireyler Derneği (DOB-DER) ile Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'nin ortaklaşa yürüttüğü etkinlik kapsamında otizmli çocuklar alışveriş merkezi içerisinde doyasıya eğlendi. Ceylan Karavil Park yönetimi, çocukların gelişimine katkıda bulunacak, onların interaktif şekilde katılım sağlayabilecekleri, zihinsel ve bedensel gelişimlerinin ön planda tutulacağı bir birinden farklı çocuk etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.