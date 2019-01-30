Otizmli çocukların kayak keyfi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Evinde ücretsiz eğitim alan öğrencilerin sömestr tatilinde moral ile motivasyonlarını artırma ve otizmli çocukların sosyal becerilerini geliştirme amacıyla Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ Kayak Merkezi'nde etkinlik düzenledi. Otizmli çocukların sosyal iletişim becerilerini geliştirmek, bedensel ve çevresel farkındalıklarını artırmak için düzenlenen organizasyonda minikler, ilk kez kayak yapmanın keyfini yaşadı. Aileleri ile birlikte etkinliğe katılan otizmli çocuklar, merkezde uzmanlar tarafından kayak eğitimi alıp, kızaklarla kayarak kartopu oynadı. Oldukça keyifli dakikalar geçiren otizmli çocuklara, tişörtler dağıtılıp çeşitli yiyecekleri ikram edildi.

Otizmli çocuklarla başlayan sömestr etkinliği Bilgi Evi öğrencilerinin katılımıyla devam etti. Öğrencilerin moral ve motivasyon artırmak amacıyla yapılan etkinlikte çocukların ulaşımları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarıyla sağlandı. İlk defa kayak yapma imkanı bulan öğrenciler, etkinlik sayesinde stres atarak eğlenceli bir gün geçirme şansı yakaladı. Çocukların derslerinde daha başarılı olmaları için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirten veliler, yapılan organizasyon ve çocuklara gösterilen yakın ilgiden dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının, sömestr tatilinin ardından Bilgi Evinde eğitimlerine ve çocuklara yönelik moral ile motivasyon artırıcı etkinliklerine devam edeceği kaydedildi.