İhlas Haber Ajansı

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Oto galeride çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır’da gece saatlerinde bir otomobil galerisinde çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'da gece saatlerinde bir otomobil galerisinde çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi.


Diyarbakır il merkezinde dün gece saatlerinde bir otomobil galerisinde yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekibin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Olayda 6 araç kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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