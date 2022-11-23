Oto galeride çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır'da gece saatlerinde bir otomobil galerisinde çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır il merkezinde dün gece saatlerinde bir otomobil galerisinde yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekibin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Olayda 6 araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.