İhlas Haber Ajansı

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Otobüste nöbet geçirdi, askeri personel imdadına yetişti

Diyarbakır’dan Ankara’ya giden yolcu otobüsünde nöbet geçiren epilepsi hastası yolcuya, askeri personel müdahale ederek yaşama tutundurdu.

Diyarbakır'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsünde nöbet geçiren epilepsi hastası yolcuya, askeri personel müdahale ederek yaşama tutundurdu. Yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Ankara seferini yapan yolcu otobüsü Adana güzergahında seyir halindeyken epilepsi hastası yolcu bir anda nöbet geçirdi. Yaşananlara anlam veremeyen yolcuların yanı sıra bir askeri personel duruma el attı. Askeri personelin ilk müdahalesinin ardından yolcunun epilepsi hastası olduğu ve nöbet geçirdiği tespit edildi.


Nöbet geçirdiği anlaşılan yolcu, askeri personel tarafından gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra nöbetin geçmesi sonrası eski haline geri döndü. Yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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