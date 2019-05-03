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Otomobil ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak durabildi.

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, Sur ilçesi Turistik Caddesi Ali Paşa Camii civarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Turistik Caddesi'nde seyir halinde bulunan 21 DN 772 plakalı otomobil, Ali Paşa Camii civarına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp önce kaldırıma ardından da ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kazayı gören çevre sakinleri durumu 112 acil servis ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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