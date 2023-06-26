Otomobil akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı: 3 yaralı

Diyarbakır-Silvan karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsünün akaryakıt istasyonunun duvarına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 KV 2111 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.