Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Aşağıkonak köyü mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Çınar-Mardin karayolu Aşağıkonak mevkii'nde meydana geldi. 06 CAS 414 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyona arkadan çarptı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından ve ayağından yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.